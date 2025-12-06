Rapallo: Teatro Clarisse, programmazione affidata al Maestro Giuseppe Acquaviva

Il Maestro Giuseppe Acquaviva, sovrintendente e direttore artistico del Teatro Sociale di Camogli, ruolo che ricopre dal febbraio del 2021 con ottimi risultati, da gennaio 2026 si occuperà della programmazione del Teatro delle Clarisse di Rapallo. Ad annunciarlo la sindaco di Rapallo Elisabetta Ricci in occasione della riapertura dopo i lavori di ristrutturazione.

Acquaviva, già direttore artistico del Teatro Carlo Felice di Genova dal 2014 al 2019 dopo essere stato nel 2011 segretario artistico e nel 2012 direttore dell’area artistica, è stato direttore artistico del Festival Internazionale di Nervi e membro di giuria del Concorso “Paganini” di Genova così come di molti altri tra i quali i “Verdi Competition” e “Bellini Competition” di Pechino e “Cello Competition N. Knushevitsky” di Saratov (Russia). Lunedì 29 settembre 2025 ha diretto al Teatro dell’Opera di Astana (dove dirige dal 2013 e dal 2022 è Art Manager Consultant) un concerto speciale con Soli, Coro e Orchestra alla presenza del Presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella.

» leggi tutto su www.levantenews.it