‘Santa’: Santa Barbara, una corona di alloro ai Caduti in mare e alla lapide

Da Franco Borlenghi “Santa Magazine” (Testo e foto)

Questa mattina, presso il Molo Maloncello, una cerimonia, in occasione della recente festività di Santa Barbara, già celebrata con una Messa in Basilica, nel giorno a Lei dedicato.

Organizzata dall’Associazione Marinai d’Italia, con il suo presidente locale, Benedetto Carpi, la mattinata ha visto la deposizione, simbolica, nelle acque prospicenti il molo, di una Corona d’alloro dedicata a tutte le vittime, Civili e Militari, del mare.

Alla cerimonia, oltre ai rappresentanti dell’Associazione, con gonfalone, ha partecipato un picchetto d’Onore della Capitaneria di Porto- Circomare, con il comandante Tenente di Vascello Donato Florio.

Al termine, la Corona, ha trovato collocazione presso il Monumento ai Caduti di via Marconi.

