Seconda Categoria, il LIVE di Carcarese U21-Plodio: una vittoria nel derby per ritrovare il sorriso

Carcare. Tornare a vincere: obiettivo comune per la Carcarese U21 e il Plodio che questo pomeriggio si affronteranno al Corrent nell’anticipo di Seconda Categoria, dopo una serie di risultati negativi.

I biancorossi di mister Testa ora sono noni, in piena zona playout. Otto i punti conquistati negli otto turni precedenti: solo due le vittorie, di cui una a tavolino con il Murialdo e una di misura con la Priamar, arrivate nelle prime due giornate. Poi quattro sconfitte e due pareggi, l’ultimo la scorsa domenica con la Rocchettese.

