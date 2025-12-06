Sesta Godano, Maggi: “Ostacoli sull’Alta Via dei Monti Liguri, occorre il ripristino immediato”

Fausto Maggi, capogruppo di minoranza della lista “Sesta riparte”, denuncia lo stato di degrado e l’inaccessibilità di un tratto cruciale dell’Alta Via dei Monti Liguri. La segnalazione inviata a Regione e Cai punta il dito contro l’inerzia nell’affrontare una situazione di illegalità che vanifica gli investimenti pubblici.
L’oggetto del contendere è il tratto che interessa la località Passo del Rastrello, Monte Antessio. Nonostante le precedenti comunicazioni, Maggi evidenzia che l’Alta Via in quel punto resta parzialmente impraticabile. La causa sono due “capre,” ovvero ostacoli mobili, posizionati da privati a chiusura di un recinto proprio in corrispondenza dei varchi di accesso al sentiero.