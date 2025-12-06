COMMENTA
Sestri ha acceso il grande albero in piazza Matteotti

Dall’ufficio stampa Comune di Sestri Levante

Babbo Natale, la Filarmonica e le animatrici di Hakuna Matata ad aprire la sfilata che da Piazza Bo ha accompagnato bambini e genitori in Piazza Matteotti per l’accensione del grande albero. È iniziato così oggi pomeriggio ufficialmente il Natale di Sestri Levante nel giorno del suo santo patrono, San Nicolò. Tantissime persone ad assistere a un momento di condivisione e gioia, un momento simbolico, quello dell’accensione dell’albero, come ha ricordato anche il sindaco Francesco Solinas nel suo discorso, di una luce di speranza che è il messaggio del Natale. La cioccolata calda offerta dai volontari della Croce Verde di Sestri Levante è stata la chiusura di un bel pomeriggio insieme.

