Tpl, approvata la delibera per le assunzioni. Agenzia regionale, Peracchini: “Sul territorio potrebbe non cambiare nulla”

L’assemblea dei sindaci ha deliberato questa mattina il prosieguo della pratica relativa al piano di personale di Atc per consentire nuove assunzioni già nei prossimi mesi. Parte da qui il resoconto della Provincia della Spezia sull’incontro di stamani, seguito poi dall’assemblea dei soci, ma non sono mancate le perplessità da parte dei sindaci di Vezzano Ligure, Massimo Bertoni, e Federica Pecunia di Calice al Cornoviglio. Un breve passaggio è stato dedicato anche all’ipotesi di agenzia regionale per il trasporto, riguardo alla quale però, come ha precisato a margine il Presidente della Provincia, con la delibera in-house nei prossimi anni “non cambierà assolutamente nulla”, anche se nei prossimi giorni Anci ha convocato due riunioni urgenti.

Sul tema delle assunzioni il presidente della Provincia Pierluigi Peracchini ha spiegato: “Il piano deve essere in coerenza con il piano economico-finanziario, in quanto quattro anni fa abbiamo deciso di procedere con l’in-house, ovvero di non ricorrere a gara europea per assegnare il servizio pubblico locale, ma di affidarlo direttamente ad Atc. Questa scelta, in virtù di una norma europea, prevede dei controlli continui sull’andamento dell’azienda, sui costi del personale e sul costo degli investimenti. L’azienda ha attualmente 398 dipendenti, il 75% dei quali autisti. Nel 2026 sono previsti ulteriori inserimenti tramite formazione al lavoro, quindi di apprendisti e persone che acquisiranno la patente dopo un corso, un’azione necessaria vista la crisi nazionale nel reperimento di questa figura professionale. Garantiamo, dunque, un servizio in base ai parametri deliberati nel 2021, e tutto coincide con la coerenza del piano economico-finanziario”.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com