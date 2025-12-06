Vigilia di Sampdoria – Carrarese, Gregucci: “Noi sempre all’inferno, cercheremo di sbagliare il meno possibile”

Genova. Vigilia di Sampdoria – Carrarese e Angelo Gregucci nella conferenza stampa pre-gara esterna come sempre con schiettezza la situazione della sua squadra: “È stata una buona settimana, stiamo anche un po’ meglio, stiamo recuperando giocatori importanti, abbiamo consapevolezza di una partita dura, tosta, ma abbiamo preparato la settimana con scrupolo per poter lottare e fare una prestazione importante”. Il mister però è anche consapevole: “Alibi non possiamo averli. Noi dovremmo stare sotto a lottare ogni domenica come se fosse l’ultima. Basta che guardi la classifica e ti rendi conto il perché”.

E appunto ogni match, vista la classifica, è fondamentale per tirarsi fuori dalle sabbie mobili e Gregucci insiste sulla mentalità, aspetto ancora non così ben formato in tutta la squadra, anche se è ottimista: “Per noi tutte le partite sono importanti e vanno affrontate con una mentalità nuova, con coraggio, con più fiducia, perché devi portare tante cose dalla tua parte e devi avere una predisposizione. Qualsiasi cosa succede in campo devi essere lucido per leggere le situazioni e secondo me la squadra sta lentamente migliorando, ma quando sei sempre prigioniero del risultato ci potrebbe essere più pressione. La squadra penso stia facendo dei passi avanti anche sotto il profilo della maturità, però ho sempre detto che noi siamo sempre all’inferno e quindi dovremmo cercare di sbagliare il meno possibile”.

