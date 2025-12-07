A Sarzana concerto “Aspettando il Natale” con gli strumentisti del Liceo Cardarelli

Martedì 09 dicembre, alle ore 21:00, la chiesa parrocchiale di San Lazzaro ospiterà per la prima volta gli studenti del Liceo Musicale “Cardarelli” della Spezia, in una serata musicale dal titolo “Musica, aspettando il Natale”. I giovani strumentisti, coordinati da Emanuele Pugliese e diretti da Valentina Renesto e Paola E. Angeli, eseguiranno alcuni brani a tema natalizio con chitarre, saxofoni e clarinetti. L’evento, aperto a tutti, si inserisce nel programma dell’Avvento della Parrocchia di San Lazzaro in Sarzana.

