Agroalimentare promossa dai visitatori, Casarino: “Ottima affluenza e operatori soddisfatti”

Il legame forte col territorio e i suoi prodotti ha premiato l’edizione 2025 dell’Agroalimentare: dopo qualche anno di pausa, la fiera ha ripreso il filo della tradizione (iniziata nel 1983) tornando da protagonista in città. La rassegna, organizzata dalla Camera di Commercio Riviere di Liguria con il patrocinio della Regione Liguria e del Comune della Spezia, rimarrà aperta fino a domani, lunedì 8 dicembre, festa dell’Immacolata.

“Abbiamo registrato – il commento di Marco Casarino, segretario generale della Camera di Commercio – un’ottima affluenza. Più che positiva l’accoglienza da parte dei visitatori e operatori soddisfatti: questo è per noi il risultato migliore. Molti i sindaci della provincia che hanno voluto essere presenti: l’aver indossato la fascia tricolore rappresenta meglio di ogni altra cosa quanto siano importanti per il territorio le produzioni agricole di qualità. Fondamentale – prosegue – il ruolo delle associazioni di impresa agricole, Coldiretti, CIA, Confagricoltura e Terra Viva: essere uniti rappresenta per le imprese, in genere di piccola dimensione, una necessità ma anche la possibilità di essere rappresentate a diversi livelli”. Anche l’ultimo giorno dell’Agroalimentare sarà animato da degustazioni, showcooking, laboratori e da tante idee per un dono o una ricetta di Natale. Allestita nella tensostruttura di piazza Europa, rimarrà aperta dalle 10 alle 19.30, ingresso libero.

