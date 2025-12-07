Alta Via dei Moti Liguri, Traversone replica all’opposizione: “Potrebbero essere utili bussola, cartina e lettura degli atti approvati”

“Gentili consigliere Maggi e Consiglieri di minoranza della Lista Sesta Riparte, ho letto con attenzione l’articolo apparso sul quotidiano online Città della Spezia relativo allo stato del tratto dell’Alta Via dei Monti Liguri in località Passo del Rastrello – Monte Antessio e, come Sindaco del Comune di Sesta Godano, ritengo doveroso intervenire per ripristinare una corretta informazione”. Inizia così la replica del primo cittadino Marco Traversone, che prosegue: “Negli ultimi mesi la minoranza consiliare — dopo aver preso di mira l’attività amministrativa della maggioranza con una lunga sequenza di segnalazioni e denunce trasmesse a Prefettura, Viceprefettura, Ispettorato della Funzione Pubblica, Corte dei Conti e Procura della Repubblica, e dopo aver ritenuto opportuno rivolgere la stessa forma di “attenzione” perfino ad associazioni di volontariato, come in occasione della festa del 1° Maggio organizzata da Pro Loco e Croce Rossa — sembra ora aver indirizzato la stessa ossessione verso i privati, le aziende agricole e, come in questo caso, verso gli allevatori del nostro territorio, oggetto di accuse quantomeno surreali. Trovo profondamente scorretto che si utilizzi la visibilità di un mezzo di stampa per accusare chi, con sacrificio quotidiano, mantiene vivo un settore già fragile, custodisce tradizioni secolari e, cosa non secondaria, contribuisce in modo fondamentale alla pulizia, gestione e tutela del paesaggio rurale che tutti diciamo di voler valorizzare. Entrando nel merito, spiace constatare che, ancora una volta, la lista di minoranza Sesta Riparte — nelle persone dei consiglieri Maggi Fausto, Giambruni Romina e Aquilino Valentina — dimostri una totale mancanza di aggiornamento sulla situazione che loro stessi hanno contribuito ad avviare. Infatti, mentre denunciano pubblicamente una presunta situazione di illegalità e accusano Regione Liguria, CAI e altri enti di una inesistente “tolleranza nei confronti del privato”, omettono di informare cittadini e lettori che Regione Liguria e CAI hanno già effettuato un sopralluogo il 5 settembre 2025 e che il procedimento sanzionatorio aperto nel maggio 2025 è stato archiviato un mese fa, con decreto regionale del 7 novembre 2025. Poiché la minoranza trova il tempo di denunciare chiunque ma non trova quello necessario per verificare l’esito delle proprie stesse segnalazioni, ritengo utile riportare alcuni passaggi presenti nel decreto di archiviazione. Nella relazione tecnica dei funzionari di Regione Liguria è infatti chiaramente scritto: “A seguito del sopralluogo effettuato in data 05/09/2025, i sottoscritti non hanno individuato alcuna interdizione o ostacolo al transito nel tratto di percorso in proprietà privata, recintata e destinata al pascolo, in quanto il passo d’uomo per superare la recinzione è solido, in ottime condizioni di manutenzione e realizzato ad uopo”. A supporto di tale conclusione, si riporta anche quanto dichiarato dal CAI della Spezia, anch’esso agli atti, secondo cui: gli scalandrini installati permettono normale fruizione del percorso da parte degli escursionisti; il tratto risulta perfettamente conforme agli standard del CAI; l’installazione delle strutture è stata effettuata proprio per garantire, e non impedire, il passaggio pedonale; la soluzione adottata rappresenta un correttissimo equilibrio tra esigenze zootecniche legittime e diritto di percorrenza del sentiero; non sussiste alcuna volontà di ostacolare la fruizione dell’Alta Via. Credo sia evidente che, di fronte a tali risultanze, parlare di “illegalità” o di “vicenda inaccettabile” sia quantomeno improprio, soprattutto quando si ha la responsabilità istituzionale di informare con correttezza la cittadinanza. Alla luce di quanto sopra, suggerisco ai ConsiglierI di minoranza Maggi – Giambruni – Aquilino che, per la prossima segnalazione, prima di chiamare la stampa potrebbe essere utile una bussola, una cartina… e magari una breve lettura degli atti già approvati: a volte basta leggere, e non serve neppure lo zaino da escursionista. Il sentiero della verità, in questo caso, è molto più libero di quello denunciato”.

