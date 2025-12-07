Calcio/ Sampdoria, rimonta di carattere al Ferraris contro la Carrarese

La Sampdoria conquista tre punti pesantissimi al Ferraris superando la Carrarese in una sfida ricca di tensione, ribaltamenti e momenti delicati. In un clima complicato, segnato dalla contestazione nel prepartita e da una breve sospensione dopo il vantaggio ospite, i blucerchiati riescono a reagire due volte prima di completare la rimonta nel finale.
La partita si apre subito in salita: dopo appena un minuto e mezzo Abiuso trova il gol che porta avanti la Carrarese con un sinistro imparabile per Ghidotti. La Samp prova a riorganizzarsi con il suo schieramento offensivo – Cherubini e Pafundi alle spalle di Coda – ma la prima conclusione significativa arriva al 12’, quando il mancino di Pafundi termina distante dalla porta difesa da Bleve.