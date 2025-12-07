CasaPound, Franciosi a Pucciarelli: “Sindaco ha dimostrato di conoscere confini che non possono essere superati, attendiamo che anche lei faccia passo verso la stessa consapevolezza”

“Gentile senatrice Pucciarelli, deve ringraziare la Costituzione repubblicana e non le autorità locali se una formazione politica che si dichiara fascista può svolgere liberamente una manifestazione in una qualsiasi città italiana. Un po’ fa meraviglia che chi come lei ricopre da molti anni un alto ruolo istituzionale non sappia che, per fortuna, sconfitto il fascismo, nell’Italia repubblicana nessuna manifestazione ha bisogno di autorizzazione se non crea problemi di ordine pubblico. Ma venendo al merito di ciò che è accaduto sabato pomeriggio, a Spezia sotto la statua di Garibaldi, il socialista eroe dei due Mondi, davvero ci vuole far credere che la presenza di poche decine di giovani, urlanti slogan come ‘ci fanno schifo le Ong’ e inneggianti alla Remigrazione, vada considerata come espressione di un pensiero politico in ordine al tema della criminalità e della difficile gestione del fenomeno migratorio nel nostro Paese?”. Lo afferma in una nota Antonella Franciosi, coordinatrice provinciale di Italia viva.

“Possiamo per una volta ammettere che l’unica cosa che interessa a questi gruppuscoli – e che interroga le coscienze democratiche – è mettersi in mostra e affermare una presenza sul territorio che si richiama pubblicamente al fascismo?

E evidentemente senza neppure davvero sapere cosa sia stato il fascismo nel nostro Paese e in questa città, dato che il regime fascista non ha mai consentito a chi fosse portatore di un pensiero diverso e alternativo di manifestare la propria opinione – prosegue Franciosi -. Allora, forse, invece di scandalizzarsi per le reazioni dei partiti di opposizione, sarebbe bene che anche la destra di governo mettesse dei paletti verso coloro che ancora oggi si richiamano orgogliosamente al fascismo. Pierluigi Peracchini, nel giugno scorso, partecipando in un’occasione simile da sindaco, insieme al presidente del Consiglio comunale, alla manifestazione indetta dal Comitato unitario della Resistenza, ha dimostrato alla città di avere perfettamente presenti quali siano i confini che non possono essere superati per non essere travolti paradosso della democrazia palesato da Popper. Attendiamo che anche lei faccia un passo verso la stessa consapevolezza, vedrà che se saremo tutti uniti, gli odiosi rigurgiti che sono stati intravisti a Spezia sabato smetteranno di ripresentarsi”.

