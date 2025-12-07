Chiavari: 15enne soccorso in piazza Roma per intossicazione etilica

Poco dopo le 3 della scorsa notte i militi della Croce Verde Chiavarese hanno soccorso un quindicenne per intossicazione etilica. Il ragazzo era in piazza Roma e le sue condizioni non erano gravi. Resta preoccupante il fatto che un minorenne abbia potuto reperire e assumere sostanze alcoliche, e oltre misura.

Sempre a Chiavari, all’1.30 circa era stata soccorsa nella propria abitazione una donna di 40 anni sempre per intossicazione etilica; i militi della Croce Rossa l’hanno trasportata al pronto soccorso di Lavagna. Di entrambi i casi occupano le forze dell’ordine.

» leggi tutto su www.levantenews.it