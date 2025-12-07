Contributi affitti, Crovara: “Bando in ritardo, possibile danno per la cittadinanza”

“Con una delibera del 3 ottobre la giunta comunale ha approvato il bando contributo affitto 2025 finanziato dal fondo regionale sociale affitti, destinato ai nuclei familiari in difficoltà economica, bando atteso dai cittadini che ogni giorno chiedono quando uscirà. Mi rivolgo al sindaco e alla giunta e chiedo quali siano le motivazioni di questo ritardo, un ritardo che purtroppo si ripete ogni anno”. Si apre così un intervento diffuso dalla consigliera comunale spezzina Gabriella Crovara. “Le persone hanno diritto ad essere portate a conoscenza degli stumenti necessari per partecipare al bando, requisiti definiti in delibera ma non ancora pubblicati, quali il possesso dello Spid per poter accedere on line al sito dedicato, dell’Isee 2025 o Isee corrente – prosegue la nota dell’esponente di Italia viva -. Tutto quanto sopra descritto è mancanza di informazione al cittadino che ne può essere danneggiato; ricordo che per il periodo natalizio i Caf e i patronati chiudono per ferie dal 20 dicembre al 6 gennaio 2026 e come già accaduto per l’anno 2024 in molti non hanno potuto fare richiesta per il mancato tempo necessario per produrre l’Isee. Chiedo all’amministrazione quali siano i motivi del ritardo e nel caso di provvedere a prorogare la scadenza alla fine di gennaio 2026”.

