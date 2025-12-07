Discarica del Boscaccio, stop al secondo lotto dell’ampliamento: nuove incognite sulla governance dei rifiuti

Stop dalla Provincia al Project Finacing presentato da Ecosavona sul secondo lotto dell’ampliamento a valle della discarica per rifiuti non pericolosi e per il cosiddetto “revamping” dell’impianto di Trattamento Meccanico Biologico (TMB) in località Boscaccio a Vado Ligure.
Il No arrivato da Palazzo Nervi ricalca quanto evidenziato già nella fase della Valutazione di Impatto Ambientale rilasciato per entrambi i lotti ma il secondo come riportato nel PAUR si prevedeva di arrivare all’ ultimo step autorizzativo tramite un project financing, lacune e criticità nella documentazione presentata negli ultimi mesi, priva anche del coordinamento operativo con la regolamentazione ARERA. Una proposta non conforme dal punto di vista normativo nella procedura di presentazione di una bozza di convenzione per l’istruttoria del progetto.