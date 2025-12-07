È una Cairese ad immagine e somiglianza di Floris: “Inizio a vedere i miei concetti, sono fiero di questa squadra”

Cairo. Pareggio a reti bianche tra Cairese e Vado, al termine di una sfida che sembrava potesse essere sbloccata in un qualsiasi momento. La classica partita che viene vinta grazie ad un episodio ma, in questo caso, nessuna delle squadre ha trovato lo spunto giusto per indirizzare la gara.

La vice presidente Elisa Vico e l’allenatore gialloblù Roberto Floris analizzano la partita odierna. Un’ottima riposta della squadra per loro, che oggi è scesa in campo con il piglio giusto per cercare la risalita in classifica. Meglio il Vado nelle poche occasioni create, ma è la squadra di casa a condurre la partita e a rendersi più propositiva nell’ergonomia della partita, rischiando più volte di vincere la gara.

