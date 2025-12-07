Eccellenza, Carcarese: umore basso ma Battistel non sembra rischiare

Oggi pomeriggio contro l’Arenzano era un appuntamento molto importante per la Carcarese. I biancorossi erano chiamati a fare bottino pieno per tornare a dare una scossa in un periodo ricco di difficoltà. Alla fine, anche questa volta, gli uomini di Battistel non riescono a vincere e cadono 1-0 per il gol di Secco. I valbormidesi hanno preso una traversa e sbagliato al 18′ hanno sbagliato un rigore.

Tre punti che mancano ormai da un mese e anche in seno al club c’è insoddisfazione per le prestazioni di molti elementi.

