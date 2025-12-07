Eccellenza, Voltrese–Pietra Ligure 1-1 Mister Moraglia: “Abbiamo margine di crescita”

GENOVA. Il Pietra Ligure torna da Genova con un punto dopo l’1-1 contro la Voltrese nella 13ª giornata di Eccellenza. I padroni di casa segnano al 15’ con Robotti, poi arriva la risposta di Sogno al 28’. Gara intensa, ritmo alto e equilibrio fino al fischio finale.

Mister Moraglia analizza così la sfida: “Una partita difficile, una partita intensa”. Il tecnico spiega l’approccio: “Sapevamo di dover fare una gara di questo tipo perché la Voltrese è una squadra importante che non merita la classifica che ha”.

Poi aggiunge: “Sapevamo di dover soffrire e l’abbiamo fatto”.

