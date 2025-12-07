Educare al cambiamento: giornata di incontro e approfondimento a Fossitermi

“Educare al cambiamento”. Questo il titolo scelto per il convegno che si terrà martedì 9 novembre nella sala Danilo Ravera al Dialma Ruggiero della Spezia. L’evento è organizzato dal Comune della Spezia e dalla Coop Lindbergh ed intende esplorare il lavoro educativo con pazienti in carico alla Salute Mentale inseriti in percorsi di inclusione sociale nell’ambito del bando comunale “Servizio socio-educativo a sostegno di percorsi di inclusione sociale”.

In una nota si legge: “La scelta del tema nasce dalla presenza, all’interno del bando, del filone progettuale “Mediazione sociale in psichiatria”, un servizio del Comune della Spezia che si occupa dell’inserimento socio lavorativo di beneficiari segnalati dalle Assistenti Sociali della Salute Mentale. Durante il convegno si analizzeranno i risultati di un’esperienza di collaborazione tra educatori ed educatrici e il Servizio di Salute Mentale, una sinergia sviluppata in oltre un decennio di collaborazione al fine di sostenere percorsi di crescita personale, acquisizione di competenze e sviluppo dell’autonomia dei beneficiari. In questo quadro il ruolo dell’educatore, inteso come facilitatore di processi di scoperta e riappropriazione delle proprie capacità, rappresenta un elemento cardine del servizio e del suo approccio educativo”.

“I risultati conseguiti nel tempo dal servizio confermano il valore di questo modello di intervento e l’importanza della collaborazione con il Servizio specialistico, la cui presenza apporta competenze e saperi specifici imprescindibili: una sinergia che da oltre un decennio sostiene percorsi di crescita personale, acquisizione di competenze e sviluppo dell’autonomia dei beneficiari” conclude la nota.

Di seguito il programma dell’incontro.

