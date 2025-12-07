Ex Ilva, i lavoratori ringraziano la città: “Giorni difficili, ma non potevamo fare altrimenti”

Genova. Dopo lunghe e complesse giornate di sciopero e mobilitazione che hanno coinvolto tutta la città, i lavoratori dell’ex Ilva hanno voluto ringraziare i genovesi per la vicinanza dimostrata durante la loro battaglia per garantire il futuro degli operai.

In una nota congiunta Film Cisl, Fiom e Usb hanno ammesso che “come lavoratori dell’ex Ilva di Cornigliano e metalmeccanici di tutta Genova sappiamo bene che sono stati giorni difficili per tutti, a partire da noi. Sette giorni di sciopero con blocchi della viabilità, cortei e manifestazioni”, sottolineando però che “non potevamo fare altrimenti”.

