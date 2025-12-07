Fumi porto, i residenti di San Teodoro in assemblea: “Troppi nodi ancora irrisolti”

Genova. Decine di persone si sono riunite sabato per la quinta assemblea della Rete Associazioni San Teodoro, un incontro che ormai da mesi rappresenta uno degli spazi cittadini dove residenti, comitati, tecnici e istituzioni discutono apertamente dell’inquinamento legato al porto e delle sue ricadute sulla salute.

Nel corso del confronto è stata analizzata è stata l’inchiesta di lavialibera, firmata da Natalie Sclippa e Paolo Valenti, che hanno dedicato un approfondimento al caso genovese nel servizio “Genova vuole respirare”, ripercorrendo dati, responsabilità e nodi irrisolti.

