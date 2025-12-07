Il Coro San Leonardo canta per Nuovo Cammino nella Chiesa dei Santi Giovanni e Agostino

Il Coro San Leonardo presenta il suo repertorio Gospel e Spiritual per sostenere l’associazione Nuovo Cammino, realtà che opera da almeno 45 anni nella cooperazione e nel sostegno a distanza. L’appuntamento è per sabato 13 dicembre alle 21 nella Chiesa dei Santi Giovanni e Agostino, in centro città. “La promozione dell’iniziativa si deve a don Luca Palei, parroco delle parrocchie del centro città, amico e sostenitore di Nuovo Cammino”, spiega il presidente dell’associazione Remo Righetti. Il coro, ensemble santostefanese che riscuote apprezzamento anche fuori provincia, proporrà una serata di emozioni e suggestioni tipiche del clima natalizio e l’associazione presenterà i suoi progetti in corso e saluterà il presidente Righetti, che a giorni partirà per visitare le missioni delle suore luigine in sette Stati dell’India.

