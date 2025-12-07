“Il Natale che non t’aspetti” tra Maddalena, Pré e Molo: centro storico come presidio diffuso

Genova. Aria di festa anche in centro storico, dove il Comune di Genova, attraverso il Progetto di Comunità del Centro Storico, accompagna la città verso le festività con “Il Natale che non t’aspetti”, un calendario diffuso di iniziative che anima i Sestieri della Maddalena, di Prè e del Molo.
Un mese di attività pensate non solo per offrire momenti culturali e ricreativi, ma soprattutto per costruire un Natale che riduca la solitudine, avvicini chi vive fragilità e rafforzi il senso di comunità nei quartieri del centro storico.