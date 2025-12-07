COMMENTA
CONDIVIDI

Il vescovo in visita ai luoghi di lavoro per gli auguri di Natale

Il vescovo in visita ai luoghi di lavoro per gli auguri di Natale

Luigi Ernesto Palletti

Iniziano mercoledì prossimo, 10 dicembre, le tradizionali consuete visite del vescovo Luigi Ernesto Palletti ai luoghi di lavoro della provincia, pubblici e privati, per lo scambio di auguri natalizi con le maestranze e con i dirigenti. Nella mattinata di mercoledì il vescovo visiterà la società Ferronavi di Follo e la Ifen di Ceparana. Nel pomeriggio, alle 16, sarà alla Spezia, nel quartiere di Pegazzano, per la celebrazione della messa e lo scambio di auguri con il personale del Centro nautico sommozzatori della Polizia di Stato (Cnes). Giovedì 11 dicembre visiterà alle 9 il porto mercantile, la Capitaneria di porto e le altre realtà che intorno al porto svolgono il loro lavoro: piloti, ormeggiatori, addetti ai rimorchiatori, dogana e Contship, per terminare con la comunità parrocchiale portuale della “Stella maris”. Venerdì, sempre al mattino, visiterà infine la sede dell’Autorità di sistema portuale, la società Intermarine di Sarzana e la ditta Cozzani di Arcola. Gli incontri proseguiranno la settimana successiva.

L’articolo Il vescovo in visita ai luoghi di lavoro per gli auguri di Natale proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com