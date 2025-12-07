Iniziano mercoledì prossimo, 10 dicembre, le tradizionali consuete visite del vescovo Luigi Ernesto Palletti ai luoghi di lavoro della provincia, pubblici e privati, per lo scambio di auguri natalizi con le maestranze e con i dirigenti. Nella mattinata di mercoledì il vescovo visiterà la società Ferronavi di Follo e la Ifen di Ceparana. Nel pomeriggio, alle 16, sarà alla Spezia, nel quartiere di Pegazzano, per la celebrazione della messa e lo scambio di auguri con il personale del Centro nautico sommozzatori della Polizia di Stato (Cnes). Giovedì 11 dicembre visiterà alle 9 il porto mercantile, la Capitaneria di porto e le altre realtà che intorno al porto svolgono il loro lavoro: piloti, ormeggiatori, addetti ai rimorchiatori, dogana e Contship, per terminare con la comunità parrocchiale portuale della “Stella maris”. Venerdì, sempre al mattino, visiterà infine la sede dell’Autorità di sistema portuale, la società Intermarine di Sarzana e la ditta Cozzani di Arcola. Gli incontri proseguiranno la settimana successiva.

L’articolo Il vescovo in visita ai luoghi di lavoro per gli auguri di Natale proviene da Città della Spezia.

