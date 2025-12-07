In Liguria il Natale parte ufficialmente: acceso il presepe di Manarola

Genova. Torna ad accendersi il tradizionale presepe luminoso di Manarola. La maestosa rappresentazione della Natività, ideata da Mario Andreoli, illuminerà con le sue oltre 250 figure i terrazzamenti che incorniciano il borgo fino al 18 gennaio 2026.

Alla 64esima edizione della cerimonia di accensione del presepe di Manarola, oltre alla sindaca di Riomaggiore Fabrizia Pecunia e al presidente del Parco Nazionale delle Cinque Terre Lorenzo Viviani, hanno preso parte il presidente della Regione Liguria Marco Bucci e l’assessore alle Infrastrutture e alla Difesa del suolo Giacomo Giampedrone.

» leggi tutto su www.genova24.it