Inaugurata a Fosdinovo la nuova scalinata che collega il Fosso al borgo

Venerdì mattina, alla presenza del Sindaco di Fosdinovo, Antonio Moriconi, all’Assessora ai Servizi Scolastici, Milena Cucchiara, e alla Dirigente Scolastica dell’IC Moratti-Bonomi, Addolorata Langella, è state inaugurata la scalinata che collega il piazzale del Fosso di Fosdinovo con la parte alta del borgo. Il nuovo collegamento consentirà così agli studenti della scuola primaria e secondaria di primo grado di accedere più comodamente nel plesso scolastico. Una cerimonia informale che ha coinvolto alunni e docenti che hanno potuto ascoltare gli impegni dell’amministrazione a favore della scuola e condividere alcuni progetti dove saranno coinvolti direttamente nei prossimi mesi bambini e ragazzi della scuola di Fosdinovo.

L’articolo A Sarzana concerto “Aspettando il Natale” con gli strumentisti del Liceo Cardarelli proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com