Insegnante di Religione ricorda il vescovo Sanguineti: “Attento alla formazione degli educatori, sosteneva ogni iniziativa volta a raggiungere i giovani”

Lucia Battaglia, insegnante di Religione, ricorda il vescovo Giulio Sanguineti, scomparso il mese scorso.

La morte del vescovo Giulio Sanguineti ha dato il via a tanti ricordi e ringraziamenti. Vorrei aggiungerne uno, legato alla Pastorale giovanile. Fin dai primi passi in diocesi, fu chiaro che tra i punti fondamentali del suo mandato il vescovo Giulio aveva messo quella pastorale. Attento alla formazione degli educatori, sosteneva ogni iniziativa volta a raggiungere i giovani. Durante la visita pastorale, ad esempio, non mancava mai l’incontro con loro affinché, in ogni parte del territorio, si sentissero parte della famiglia diocesana. Indimenticabili furono due eventi. Il primo: la festa diocesana dei giovani per le vie della città. Rispondeva al desiderio di raggiungere anche coloro che non frequentavano le comunità parrocchiali. Fu un grande sforzo organizzativo da parte di un bel gruppo di animatori e il vescovo Giulio, dopo aver sostenuto l’iniziativa, visitò gli stand allestiti lungo le strade del centro della Spezia intrattenendosi con i giovani di gruppi, movimenti e associazioni. E poi la GMG di Parigi 1997: prima della partenza del numeroso gruppo di giovani per Parigi, il vescovo Giulio promise la sua presenza. E così fu: non solo partecipò alla veglia e alla Messa con il Santo Padre Giovanni Paolo II, ma fu presente alla celebrazione della Via Crucis organizzata per i giovani delle diocesi liguri. Incoraggiò sempre la partecipazione degli animatori diocesani alle iniziative della pastorale giovanile sia a livello regionale sia a livello nazionale. Furono anni intensi, di comunione ecclesiale, di scambi e di confronti, di condivisione delle fatiche, ma anche di tanti momenti gioiosi con e per i giovani. Tutto tornava a lui che, da buon pastore, ascoltava le nostre testimonianze ed esperienze e ci incoraggiava a proseguirle. La mia passione educativa è stata così arricchita da tanti momenti di formazione e di studio che, da lui fortemente incoraggiati, sono entrati a far parte della mia vita, oggi anche professionale. Non fu facile il distacco dal vescovo, pur nella gioia della consapevolezza che il Signore lo chiamava a servire una comunità più grande, quella di Brescia. Ci furono altri momenti di incontro personale a Brescia e poi a Santa Giulia. L’ultimo saluto è avvenuto poco tempo fa: il vescovo Giulio non poté riconoscermi, ma io ho sentito ugualmente il suo amore di pastore e nel suo sorriso sono passati i ricordi più belli, quelli che restano dentro e lasciano il segno in chi continua il viaggio…

(Lucia Battaglia, insegnante di Religione)

