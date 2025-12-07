Lerici, tornano i contenitori stradali: “Ma non sono un’alternativa al porta a porta, che resta appieno il nostro sistema di raccolta”

Sopra, alcuni degli scatti diffusi dal sindaco di Lerici, Leonardo Paoletti.

“Le isole ecologiche si stanno posizionando in punti strategici e non sono alternative al porta a porta che resta appieno il nostro sistema di raccolta”. Lo sottolinea il sindaco di Lerici, Leonardo Paoletti, in un post Facebook corredato da una serie di scatti dedicati appunto ai nuovi contenitori installati sul territorio. “La previsione di isole ecologiche è necessaria al porta a porta e anche a Lerici è stata predisposta da subito l’isola in loc. Scoglietti, quale parte integrante del sistema. Le nuove isole ecologiche, quando tutte posate e operative, svolgeranno la stessa funzione ampliando il servizio dell’isola degli Scoglietti e, cioè, serviranno a chi lascia Lerici senza poter esporre secondo calendario o a chi ha necessità (o preferisce) di conferire anche fuori orario di esposizione”, scrive ancora il primo cittadino, il quale aggiunge che “le nuove isole ecologiche rappresentano un investimento da 700mila euro che oggi ci possiamo permettere grazie a un bando Pnrr vinto da questa amministrazione. Perché nulla cade dal cielo ma tutto è il prodotto del lavoro. Nello specifico, dell’assessorato all’Ambiente al tempo ancora guidato da Claudia Gianstefani, che ringrazio ancora per l’importante risultato”.

