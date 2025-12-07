Meteo, sulla Liguria due giornate di tempo stabile. Martedì nuvolosità in aumento

Liguria. il rinforzo di un promontorio sui settori centro-occidentali del Mediterraneo garantirà una serie di giornate stabili; tuttavia, dalla seconda parte di lunedì, l’attivazione di umidi flussi meridionali nei bassi strati favoriranno un progressivo incremento della nuvolosità di stampo marittimo.

Secondo il Centro Limet, oggi domenica 7 dicembre per tutto il giorno, si assisterà al transito di stratificazioni medio-alte, a tratti spesse e compatte, sull’intera Regione. In tale contesto, nottetempo e al primo mattino non si escludono riduzioni della visibilità, per la formazione di locali banchi di nebbia, sui versanti padani alle spalle del settore centrale; inoltre, nel corso della giornata sarà possibile qualche nube di stampo marittimo lungo la costa.

» leggi tutto su www.ivg.it