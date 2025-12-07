Orero. “Tre Veleni” e la lotta tra tossicità e libertà: il nuovo singolo di NeVe

È uscito “Tre Veleni”: il nuovo singolo di NeVe, Valentina Nassano all’anagrafe, 29enne originaria di Orero in Val Fontanabuona. Si tratta di un altro brano carico di significato che si ispira alla cultura buddhista: “La canzone richiama il concetto buddhista dei tre veleni della mente (Kleśa), ovvero Ignoranza, Attaccamento e Avversione, visti come le radici di ogni sofferenza – spiega NeVe – Il significato del brano risiede nell’analisi cruda di un conflitto interiore e relazionale, dove risulta evidente la tossica voglia di stare al fianco di qualcuno, la cieca illusione che quel rapporto possa funzionare, e la paralisi data dal comfort delle abitudini che ci intrappolano in un guscio emotivo”.

Un messaggio potente che abbraccia le paure e le difficoltà che si possono vivere all’interno di una relazione tossica mostrando, però, una chiave importante per riuscire ad affrontarle: “Voglio trasmettere l’importanza della consapevolezza: riconoscere quando qualcosa in una relazione non va e la propria vulnerabilità come il primo e fondamentale passo verso la libertà. Il brano simboleggia la lotta tra il comfort tossico delle abitudini e la spinta verso la libertà, il ‘volare più su’. È un messaggio per chiunque si senta intrappolato in un vortice di tossicità e illusione, e, pur sapendo di avere la chiave per uscire, si scopre ancora troppo vulnerabile per tagliare quel filo sottile che lo lega”.

