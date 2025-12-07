Raffaelli interpella Palazzo civico sulla Linea 3: “Utenti obbligati a scendere per problemi con aggancio cavi”

Il consigliere comunale Marco Raffaelli rende nota la presentazione di un’interpellanza sulla Linea 3 del trasporto pubblico locale. “I filobus della linea urbana numero 3 di Atc, nel momento in cui incontrano l’infrastruttura filoviaria, devono necessariamente interrompere la marcia per collegare i cavi presenti sul mezzo a quelli della linea stessa. L’operazione di connessione dovrebbe avvenire con operazioni meccaniche automatiche, azionabili dall’autista – scrive il consigliere Pd -. Ma accade ormai da molto tempo che, durante le operazioni di aggancio dei cavi alla rete elettrica, il cavo del mezzo vada fuori sagoma, bloccando così definitivamente l’autobus, ed obbligando gli utenti a scendere per attendere la prossima corsa. Tale problematica, ultimamente, sembra presentarsi sempre più spesso, arrecando cosi ulteriori disagi su una linea già colpita da altre criticità (es: il mancato rispetto dei tempi di percorrenza indicati nel programma delle corse)”. Raffaelli, aggiunto che, “salvo errori, in passato vi era stato l’impegno da parte dell’amministrazione di dotare il sistema di nuove centraline finalizzate, ad evitare le operazioni sulle quali sempre più spesso il problema si sta verificando. Tuttavia ad oggi l’impegno non ha ancora prodotto risultati”, chiede infine all’amministrazione comunale “quali azioni pensa di mettere in campo al fine di evitare che il problema si ripresenti”.

