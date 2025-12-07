Sampdoria – Carrarese, la Sud “chiama” i tifosi: contestare durante il riscaldamento

Genova. Un messaggio duro e realista, con un appello alla contestazione ai giocatori durante il riscaldamento per poi invece tornare al solito incitamento durante i 90 minuti di partita, quello della Sud in vista di Sampdoria – Carrarese, in programma questa sera, 7 dicembre, alle 19:30.

Questo il messaggio diffuso via social: ‘Non serve chissà quale abilità per interpretare lo stato d’animo di tanti sampdoriani. Dopo l’indecorosa prestazione di Spezia, perfetta rappresentazione di una squadra senza cuore, palle e carattere, al netto dei famosi limiti strutturali, risultiamo non tanto delusi, quanto incazzati. La strada è quella che porta nuovamente alla serie C. Di questo noi ne siamo consapevoli. Alla fine di ogni partita vorremmo vedere giocatori stremati dallo sforzo, provati da 90 minuti più recupero fatti di battaglie su ogni palla, in ogni angolo del campo, che sia in attacco o in difesa. E invece? Tante chiacchiere e solo mezzi uomini che vagano per un campo di calcio. Allora vi invitiamo ad entrare allo stadio per tempo, e vomitare addosso a queste figurine tutto il vostro sdegno, il vostro disgusto, la vostra rabbia verso di loro. Lo faremo durante il riscaldamento. I fischi, le urla, gli insulti, gli devono arrivare fin dentro la scatola cranica’.

