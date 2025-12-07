Sampdoria, Gregucci: “Complimenti ai ragazzi, hanno tirato fuori più del cuore”

Genova. “Prima di tutto devo fare i complimenti ai ragazzi, fra mille difficoltà hanno tirato fuori più del cuore ed è un aspetto importante per chi vuole lottare, faccio i complimenti a loro per lo spirito di abnegazione e sacrificio mostrato. Non era facile portare a casa questa partita, per tutto. Bravi ragazzi, archiviamo con la soddisfazione del risultato e con lo spirito che mettono e in mezzo a grandissime difficoltà”.

Sono le parole di Gregucci in sala stampa dopo la vittoria per 3-2 della Sampdoria contro la Carrarese.

