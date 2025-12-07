‘Santa’: collegamento da Israele e Cisgiordania con Maayan e Sima, grande emozione

Da Cesare Teppati Circolo Arci Culturale Polivalente Aps

Personalmente, e a nome del circolo Arci che ho l’onore di presiedere, voglio ringraziare tutti coloro che hanno contribuito all’organizzazione dell’incontro di venerdì sera a Spazio Aperto, con il collegamento da Israele e dalla Cisgiordania, in cui Maayan e Sima ci hanno raccontato la realtà vera e cruda del conflitto.

Con un’emozione che in sala era palpabile, abbiamo potuto non solo ascoltare come la perdita e il dolore non debbano necessariamente portare all’odio e al desiderio di vendetta, ma anche cogliere il farsi del processo di riconciliazione in due splendide persone, che nelle due ore di collegamento tutti, credo di poter dire, hanno sentito vicine.

La stessa vicinanza che accomuna nel dolore e nella volontà di superarlo nel dialogo Maayan, Sima e tutte le persone del Parents Circle Families Forum, che raccoglie famiglie israeliane e palestinesi che hanno perso una, e talvolta più di una persona cara , nel conflitto.

Abbiamo chiesto l’autorizzazione per postare sui canali YouTube la registrazione dell’incontro, ma non solo: visto il successo dell’iniziativa, come Arci abbiamo già iniziato a lavorare per replicarla quanto prima su Genova, in modo da moltiplicare il numero di chi viene raggiunto da un difficile e prezioso messaggio di speranza.

Grazie quindi all’Amministrazione che ha sostenuto l’iniziativa, alla Fondazione il Mondo e ad ANPI Sezione Silvio Solimano “Berto” per la collaborazione, ad Andrea Chiantore per l’aiuto informatico e soprattutto a Elena De Luca per lo splendido ed empatico lavoro di traduzione.

» leggi tutto su www.levantenews.it