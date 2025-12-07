‘Santa’: le quattro parrocchie cittadine in pellegrinaggio al santuario di Crea

Maxi trasferta sabato in Piemonte per i fedeli delle quattro parrocchie di Santa Margherita Ligure, con una guida di eccezione: il vescovo di Chiavari. Il pellegrinaggio aveva infatti come meta il Santuario di Serralunga di Crea, in provincia di Alessandria, e sua eccellenza Giampio Devasini (nato nel capoluogo di provincia) ha colto al volo l’occasione per tornare nei luoghi in cui è nato e nei quali ha mosso i primi passi sul cammino della carriera ecclesiastica

La partenza è avvenuta alle 7.30 dal lungomare, davanti all’hotel Lido; il rientro, dopo una giornata intensa di preghiera e condivisione, è avvenuto nello stesso punto alle 20.30.

