Serie D Girone A (15^ giornata): Vado e Cairese a reti bianche, altro pareggio di spessore per il Celle Varazze

Tutte le savonesi del Girone “A” di Serie D ottengono un punto. Domenica scialba nel risultato per Cairese e Vado, nel match del Brin nessuna delle due squadre riesce a trovare la rete. Per la Cairese un punto d’oro contro la prima in classifica, che vede da più vicino l’uscita della zona playout, per i rossoblù è una mancata opportunità per rimanere distaccata il Ligorna, vittoriosa a Biella.
Posizioni alte della classifica che ritornano quindi molto compatte, anche se per Roselli la prova della sua squadra è stata ottima visto il grande sacrificio messo in campo, non a suo agio in un campo in un campo in terra che non ha fatto risaltare la qualità dei giocatori rossoblù. Il Celle Varazze rimonta invece il Saluzzo, un’altra formazione ostica del campionato al momento al quinto posto.