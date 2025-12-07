Syria Toma e Viola Mandrini campionesse mondiali di Bachata Shine

La spezzina Syria Toma e l’aullese Viola Mandrini si sono laureate campionesse del Mondo WDSF nel duo femminile junior di Bachata Shine, categoria 12/15 anni classe A, ai Campionati mondiali WDSF, in corso a Istanbul questo fine settimana, ai quali hanno preso parte in seguito alla convocazione da parte della Fidesm (Federazione italiana danzasportiva e sport musicali).

Le due giovani atlete, allieve della Arcimboldo Caribbean Dance della Spezia, sono guidate dai tecnici Catia Fabbiani e Massimo Ferrari.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com