Un nuovo appuntamento con i Gruppi di cammino

Un nuovo appuntamento con il gruppo di cammino è fissato per giovedì, 11 dicembre, alle 11, con ritrovo al Parco fiera di Barbarasco, Comune di Tresana. Muoversi, in compagnia e in sicurezza con un gruppo di cammino, è una delle attività più semplici, economiche e divertenti che aiutano restare o ritornare in salute. Il gruppo di cammino è un’attività organizzata in cui un gruppo di persone, guidate da un conduttore (walking leader), cammina insieme lungo un percorso. Un modo semplice e piacevole per trascorrere del tempo all’aria aperta, fare movimento e conoscere nuove persone. I gruppi di cammino sono importanti sotto vari punti di vista, favoriscono la salute e la prevenzione, riducono l’uso dell’auto promuovendo il movimento quotidiano, favoriscono la socializzazione, supportano il benessere psicologico e il mutuo-aiuto. Il gruppo di cammino è rivolto a tutti i cittadini, in particolare a persone che conducono una vita piuttosto sedentaria, a chi vuole migliorare il proprio benessere fisico e sociale e a chi vuole contrastare malattie croniche e solitudine. Per info è possibile contattare Paolo al numero 3482801657.

