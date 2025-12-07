La sezione spezzina dell’Ucid, Unione cattolica imprenditori e dirigenti, invita soci e simpatizzanti al consueto incontro pre-natalizio, che si terrà mercoledì alle 17 nel salone al primo piano di Casa Massà, in via Cadorna 24 alla Spezia. L’assistente spirituale monsignor Pier Carlo Medinelli rifletterà su “Cosa ci può dire il Santo Natale al giorno d’oggi”. A seguire, il presidente Roberto Guido Sgherri riassumerà le iniziative svolte e introdurrà l’esame del programma 2026.

L’articolo Unione cattolica imprenditori e dirigenti, mercoledì il consueto incontro pre-natalizio proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com