A De Ferrari si accende l’albero di Natale, gli auguri di Bucci e Salis ai genovesi: “Pace e lavoro”

Genova. Pienone in piazza De Ferrari per l’accensione dell’albero di Natale e delle luci che ormai da anni ricoprono i palazzi nel periodo della festività. A premere il pulsante rosso è stato un gruppo di bambini, tra cui il piccolo Eugenio, figlio della sindaca Silvia Salis.

“Sono così orgogliosa di questo primo Natale al servizio di questa città – ha esordito Salis -. Sarà un Natale pieno di luci. Questo Natale è pensato per tutta la città, ma soprattutto per le nostre bambine e i nostri bambini. Vi auguro di passare delle feste con chi amate. Vi auguro di essere felici e di trovare sotto l’albero serenità, ma soprattutto un futuro per questa città che sia fatto di lavoro, che sia fatto di servizi. Noi siamo al lavoro qui per questo, per voi”.

» leggi tutto su www.genova24.it