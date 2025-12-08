Artistico: “Vivo per questo, mi godo il momento e ringrazio chi mi mette questi cross”

“La filosofia che abbiamo nello spogliatoio è quella di mettere mattoncino dopo mattoncino. Il gol è importantissimo, sono felice perché do il massimo per queste emozioni. Sono felice per la vittoria, la rete e il periodo che stiamo vivendo”. Gabriele Artistico non nasconde il sorriso dopo il secondo gol consecutivo, che ha regalato ancora una volta i tre punti al suo Spezia. “Quando si passano questi momenti il morale non si può decifrare con un numero. Mi godo la serata, ma da domani abbiamo da pensare ad una partita importantissima. Io vivo per questo. Non è stato un inizio campionato dei migliori, complici degli infortuni, ma sono contento di lavorare in uno spogliatoio del genere che mi stimola ogni giorno”.

Un inizio campionato non facile per l’attaccante, che sta dimostrando di essere un cecchino di testa: “Zio sarebbe contento per questi gol (ride, ndr). La scorsa volta Beruatto mi ha servito un grande assist, oggi Verde che in questa categoria ha un piede che non ha nessuno. Chi mette la palla è fondamentale e sono felicissimo di avere questi battitori che possono darmi una mano”.

