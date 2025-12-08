Baruzzo incalza Peracchini: “Piano del personale si regge su equilibrio stentato. Oggi i lavoratori di Atc sono già i meno pagati della Liguria”

“Peracchini non ha successi da rivendicare sul fronte Atc: l’approvazione di un piano del personale atteso da almeno tre anni non serva a nascondere i problemi sotto il tappeto”. Marco Lorenzo Baruzzo, neo-segretario provinciale del Partito Democratico, torna ad attaccare il presidente provinciale dopo l’ultima assemblea dei sindaci (leggi qui) chiamata ad approvare il nuovo piano del personale dell’azienda di Via Leopardi: “Ci sono due elefanti nel corridoio – rincara la dose Baruzzo – e bisognerebbe parlarne: il definanziamento dei fondi regionali per il trasporto pubblico locale e la diminuzione dei ricavi della gestione. Più che prendersela con i sindaci che esprimono i propri concreti disagi, il sindaco e presidente dovrebbe mettere la testa sul futuro dell’azienda e risvegliarsi dal torpore: ci vuole una visione strategica per una politica di mobilità nuova e adeguata ai tempi e alle esigenze di una città e di un territorio che si trasformano”.

E così, attraverso le parole del suo segretario, il Pd prende posizione sugli esiti dell’assemblea anche in risposta alle dichiarazione rilasciate sabato da Peracchini a margine dell’incontro. “Il piano del personale presentato dall’azienda si allinea a un piano economico e finanziario che si regge su un equilibrio stentato e si tiene insieme anche grazie a una compressione dei livelli retributivi. Oggi i lavoratori del trasporto pubblico spezzino sono già i meno pagati della Liguria. Non a caso, il disappunto arriva unanime da tutte le organizzazioni sindacali. Peracchini, che approva in ritardo un piano del personale prendendosela con polemiche di basso profilo e molta demagogia con i colleghi sindaci, dovrebbe porsi piuttosto il problema dei proventi con cui l’azienda finanzia un servizio sempre più minacciato da carenze e disfunzioni. Peracchini soffre di amnesie e dimentica di citare il drastico taglio delle risorse aggiuntive con cui la Regione Liguria ha portato dal 12 al 4,4% la quota destinata alla provincia spezzina: un ‘buco’ da 1.500.000 euro che ha e avrà inevitabili ripercussioni sulle prestazioni erogate: accumulo di ritardi, ripetute cancellazioni di corse soprattutto nelle aree periferiche e interne, mezzi spesso inadeguati e obsoleti. Le difficoltà del servizio mettono a loro volta a rischio i ricavi della bigliettazione, con sempre più cittadini scoraggiati e impossibilitati ad accedere al trasporto pubblico locale”.

