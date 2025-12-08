Brugnato si prepara a festeggiare: il 14 dicembre torna la tradizionale fiera di Santa Lucia

Il centro storico di Brugnato è pronto a trasformarsi. Come ogni anno le stradine medievali del paese ospiteranno un vivace scenario natalizio. Domenica 14 dicembre ritorna infatti la tradizionale Fiera di Santa Lucia e il borgo si illuminerà di luci e colori, accogliendo visitatori e famiglie per una giornata ricca di appuntamenti, sapori e atmosfere festive. Per le vie del paese prenderà forma un grande mercato all’aperto: banchi di calzature, abbigliamento, gastronomia, dolciumi, giocattoli e addobbi natalizi offriranno occasioni per i primi acquisti delle feste. Accanto agli espositori, non mancherà il tradizionale mercatino natalizio con hobbisti, produttori locali e creativi dell’ingegno, un punto di riferimento per chi ama i prodotti artigianali e unici. A rendere ancora più invitante l’atmosfera contribuiranno gli stand dedicati alle frittelle di castagne e di mele, servite insieme al profumato vin brûlé: una tappa irrinunciabile per chi desidera immergersi nei sapori tipici dell’inverno. Le attività commerciali del borgo saranno aperte per tutta la giornata, offrendo ulteriori occasioni per scoprire le eccellenze locali.

Grande attenzione anche alle famiglie: sarà allestito un set fotografico a tema natalizio, dove grandi e piccoli potranno scattare le loro “Foto di Natale”, un ricordo speciale della giornata. Non mancherà la componente solidale, con la tradizionale pesca di beneficenza organizzata dalla Squadra Comunale di Protezione Civile. Il ricavato sarà destinato all’acquisto di nuova attrezzatura, un contributo prezioso per chi opera quotidianamente al servizio della comunità. Alle 15:30, il centro congressi di Brugnato ospiterà la rappresentazione “Cuori che ricambiano”, un toccante incontro teatrale con gli ospiti della Casa di Riposo del Sacro Cuore. Anche in questo caso, l’iniziativa avrà uno scopo benefico: i proventi saranno devoluti alla Croce Azzurra locale. La giornata si concluderà con uno dei momenti più attesi: l’accensione delle luminarie natalizie, che darà ufficialmente il via al periodo delle feste, avvolgendo il borgo in una magica atmosfera scintillante.

