Calcio/ Genoa, vittoria a Udine e passo avanti decisivo

Il Genoa conquista un successo fondamentale sul campo dell’Udinese, imponendosi 2-1 in una sfida che permette alla squadra di Daniele De Rossi di allontanarsi dalla zona più delicata della classifica. La gara si gioca al Bluenergy Stadium, dove i rossoblù riescono a indirizzare la partita con un rigore nel primo tempo e a difendere il risultato nel finale dopo un secondo tempo più movimentato.

De Rossi modifica l’assetto partendo dalla difesa, con Otoa al fianco di Marcandalli e Vasquez a protezione di Leali. Sulle fasce del centrocampo rientra Norton Cuffy a destra, con Martin sulla corsia opposta, mentre la zona centrale è affidata a Masini, Malinovskyi e Thorsby. In attacco agiscono Vitinha e Colombo. Ostigard resta fuori per problemi fisici, mentre Frendrup parte dalla panchina perché non al meglio.

