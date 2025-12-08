Consegnato l’Alassino d’Oro al comandante Giuseppe Milani e alla memoria del dottor Alberto Giraldi

Alassio. Nel pomeriggio di ieri, domenica 7 dicembre, al culmine delle celebrazioni dedicate al santo patrono di Alassio, Sant’Ambrogio, si è svolta la cerimonia di consegna dell’Alassino d’oro 2025, la più alta onorificenza assegnata dal Comune di Alassio ai suoi cittadini illustri. Questo riconoscimento, che si ispira all’antico “Premium Virtutis” della Repubblica Genovese, e che consiste in una medaglia d’oro, è stato conferito quest’anno al Comandante Giuseppe Milani, e alla memoria del dott. Alberto Giraldi, nel centenario della sua nascita.

Sul palco erano presenti il sindaco di Alassio, Marco Melgrati, i membri dell’Amministrazione Comunale – con il capogruppo comunale di maggioranza Rocco Invernizzi anche in rappresentanza della Regione Liguria quale consigliere regionale, e l’assessore comunale Franca Giannotta anche in rappresentanza della Provincia di Savona quale consigliere provinciale – gli ex sindaci di Alassio, che compongono la Commissione di valutazione per l’assegnazione dell’Alassino d’Oro, e il parroco di Sant’Ambrogio, Mons. Ennio Bezzone.

