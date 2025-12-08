Donadoni: “Comincio ad intravedere il gruppo giusto. Risultato importante, ma è solo un mattoncino”

“L’Entella ha fatto di questo stadio un fortino, al di là del terreno di gioco che incide fino ad un certo punto, e fare risultato qui è importante”. Roberto Donadoni non si scompone nemmeno dopo la seconda vittoria consecutiva sulla panchina dello Spezia, che vince 1-0 a Chiavari contro l’Entella e si rianima in classifica. “Siamo partiti bene, con l’atteggiamento giusto e con un paio di situazioni che dovevamo sfruttare meglio. Non abbiamo corso grossi pericoli, se non su qualche palla messa dentro, dove l’Entella provava a sfruttare l’opportunità. Avremmo dovuto gestire meglio il vantaggio numerico, non penso che siamo stati bravissimi, ma il risultato è importante e lo spirito è stato quello giusto. Comincio ad intravedere un gruppo coeso, con gli stimoli giusti, con la volontà di apprendere le cose che inseriamo quotidianamente. Stiamo recuperando qualcuno che dal punto di vista fisico ha bisogno di tempo per ritrovare il ritmo giusto. Quando saremo così potremo dare qualcosa in più”.

Come contro la Sampdoria, a fare la differenza è stato l’atteggiamento della squadra, sempre più combattiva: “La voglia da parte dei ragazzi di cercare di fare le cose che proviamo a fargli capire è importante. Giochiamo a calcio, per farlo dobbiamo avere più possibile il pallone noi, trovare soluzioni, muoversi. Si stanno sforzando a farlo, anche se ancora a volte dobbiamo capire quando fare le cose giuste. C’è da lavorare su questo, ma lo spirito è quello di una squadra che ha capito le difficoltà e sta reagendo nella maniera giusta. Come ho detto a loro prima della partita: con la Samp abbiamo messo un mattoncino, oggi se ne poteva mettere un altro ma la strada è ancora lunga per uscire in maniera definitiva da una situazione complicata. Restiamo con i piedi per terra ma come ho già detto, non siamo diventati bravi ora, come non eravamo scarsi prima”.

