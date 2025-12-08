COMMENTA
Garlenda, inaugurato il presepe tra gli ulivi: 70 figure e occupa una superficie di 300 metri quadrati

Garlenda. Settanta sagome bianche, figure stilizzate dei personaggi classici del presepe, immerse nel verde di tre fasce d’ulivo, compongono uno fra i presepi più suggestivi del savonese: quello di Garlenda.
Il presepe è stato inaugurato ieri pomeriggio ed è frutto del lavoro di due coniugi, Enzo Morando e Daniela Tullio, che dal 2017 hanno iniziato a realizzare l’installazione che sorprende e conquista chi passa lungo la strada che attraversa la borgata Cà Gianche.

Un generoso dono alla collettività, a chi passa in macchina per tornare a casa o a chi passeggia nel tempo libero. Dalla prima installazione di otto anni fa, il presepe si è ampliato in un vero e proprio villaggio popolato da molti personaggi.

