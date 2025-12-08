Il Genoa di De Rossi accelera: “Scopiazzo Gasperini, Norton-Cuffy ha una forza bestiale”

Il Genoa batte 2-1 in trasferta l’Udinese e ottiene il quinto risultato utile consecutivo nel post Vieira. Nelle quattro partite di De Rossi, due pareggi e due vittorie. Netto miglioramento anche in fase offensiva, con nove goal segnati che significano più di due a gara. L’allenatore è raggiante ai microfoni di Dazn nell’immediato post partita.

Sul lavoro dei quinti di centrocampo, spesso in proiezione offensiva in contemporanea. “Io scopiazzo dai vari Gasperini il fatto dei quinti che vanno a chiudere le azioni in avanti – afferma-. Norton-Cuffy ha un potenziale ancora inesploso, è un ragazzo curioso che fa tante domande per migliorare. Dobbiamo lavorare per fargli usare al meglio la sua forza bestiale”.

