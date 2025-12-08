Il vicesindaco di Albenga a Bucci: “Ogni volta che piove ci allaghiamo”. Ecco perché la Piana non può più rimandare il consorzio di Bonifica

Albenga. L’agricoltura non è solo il fiore all’occhiello, ma il vero motore dell’economia albenganese. Un settore che coinvolge un migliaio di aziende a conduzione familiare e oltre tremila persone, capace di generare lavoro, export di grande qualità e identità per tutto il comprensorio ingauno.

Basterebbero questi numeri per comprendere quanto sia fondamentale tutelare la Piana di Albenga, un territorio unico in Liguria e sempre più esposto agli effetti dei cambiamenti climatici. Le ondate di maltempo, sempre più violente e improvvise, hanno mostrato più volte la fragilità di un’area che vive al tempo stesso di agricoltura e di equilibrio idrogeologico. Le immagini dei vasi trascinati via dalla furia dell’acqua restano impresse negli occhi degli imprenditori ingauni ad ogni notizia di una nuova allerta meteo.

