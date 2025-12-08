Nell’ambito della rassegna “Nuove Terre d’Inverno”, la compagnia teatrale Catalyst porterà in scena lo spettacolo “Pelle d’Asino”. L’evento si terrà venerdì 12 dicembre presso il teatro parrocchiale di Sesta Godano con inizio alle 21. L’ingresso è libero con la possibilità di un contributo volontario. Per maggiori informazioni è possibile contattare l’indirizzo email info@officinepapage.it o consultare il sito ufficiale.
In scena a Sesta Godano “Pelle d’asino” inserita nella rassegna “Nuove terre d’inverno”